Il noto agente Alessandro Canovi ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Tanti gli argomenti trattati da Cristiano Ronaldo al suo assistito Thiago Motta

L’agente Alessandro Canovi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, nel corso del programma Terzo Tempo, ha parlato a 360 gradi di mercato. Le sue prime parole sul suo assistito Thiago Motta, che in questi giorni è stato accostato alla panchina del Psg: “Al Psg c’è un allenatore che ha fatto bene, quest’anno ha avuto un avvio stentato per una scarsa preparazione, non credo ci siano i presupposti né le condizioni per cambiare. Thiago al Genoa aveva fatto delle partite interessanti ma il contesto è stato difficile, non protettivo. Ha fatto il corso ed è arrivato primo, ha ricevuto delle offerte europee ed extra-europee ma aspetta il progetto giusto. Ha grandi ambizioni, io sono sicuro che troveremo il progetto idoneo per cercare di svolgere le sue idee”.

MBAPPE-REAL – “Colpo possibile? Sono affezionato al progetto del Psg, mi auguro che rimanga lì. La vedo difficile anche se sei il Real Madrid. Bisogna vedere come sarà il mercato la prossima estate. Io ho seri dubbi che si potranno fare operazioni enormi, esclusi i club inglesi. L’operazione più onerosa l’ha fatta il Napoli quest’anno e penso che la prossima estate si muoveranno anche meno. Immagino, viste le elezioni, che il Barcellona sarà chiamato a fare qualcosa. Fatico a pensare, poi, che le altre squadre possano sborsare certe cifre. Il Psg farà di tutto per rinnovare i contratti dei suoi big”.

ALLENATORE PSG – “Non si parla solo di Allegri ma anche di Pochettino ma dalla prossima estate. Bisogna capire cosa si farà con Tuchel, perché nel calcio, si sa, se vinci hai ragione”.

Calciomercato Psg, la verità sui sogni Ronaldo e Messi

NEYMAR-MBAPPE-RONALDO – “Icardi e Di Maria dove li metti? E’ tutto possibile ma mi chiedo con quali soldi? La crisi economica ha portato a pochi introiti e poi c’è il vincolo del FPF. Messi a zero? Devi comunque sacrificare qualcuno, fatico a pensare che ci possa essere un club che esca 150-200 milioni di euro”.

INTER-THIAGO MOTTA – “Sogno Inter? Il suo sogno è quello di allenare, è un emblema parigino e faticherebbe ad allenare il Marsiglia, poi per il resto… Thiago è pronto a valutare qualsiasi club, lui vuole fare calcio”.

