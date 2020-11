Calciomercato Psg, retroscena sull’addio di Tuchel

Il ds Leonardo avrebbe voluto cacciare il tecnico tedesco. Ma il no di Al-Khelaifi ha bloccato tutto

Non è più un mistero: senza l’ok di Al-Khelaifi, il ds Leonardo non è riuscito a mandare via Tuchel. Il patron del Psg è, infatti, un estimatore dell’allenatore tedesco, ancora nel mirino della critica per la gestione della squadra, ad un passo dalla vittoria della Champions League lo scorso agosto. L’ex dirigente rossonero avrebbe voluto puntare su Allegri con cui ha mantenuto un ottimo rapporto. Ma la spaccatura della società ha impedito il cambio del condottiero e la rivoluzione di calciomercato pensata da Leonardo. L’allenatore livornese resta così ancora libero sul mercato e una mina vagante per la serie A, dopo l’accostamento all’Inter. La pista Roma, intanto, si è allontanata: Fonseca sta convincendo e c’è chi non esclude un rinnovo del tecnico portoghese, ad un passo dall’addio prima dell’inizio del nuovo campionato.

