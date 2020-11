Il direttore sportivo del PSG ha parlato dell’accostamento di Cristiano Ronaldo al club parigino

Leonardo spaventa la Juventus. Nella lunga intervista rilasciata sull’account Twitter del PSG, il direttore sportivo del club parigino ha commentato anche le voci di calciomercato riguardanti Cristiano Ronaldo: “È normale che sia associato al PSG, perché la nostra società fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie… – ha affermato il dirigente – Ma non è stato così durante l’ultimo mercato”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, non solo Cristiano Ronaldo | Leonardo: “Icardi importante per il PSG”

A proposito di attaccanti, Leonardo si è poi soffermato sul momento di Icardi: “Quando abbiamo preso Icardi erano tutti d’accordo. L’opzione era da 70 milioni e l’abbiamo anche abbassata. Ora è infortunato e in cattiva forma ma forse tra cinque anni parleremo di un giocatore importante per il Paris Saint-Germain. Così come lo è già stato la passata stagione”. Il presente, insomma, si chiama Kean e Icardi. Il futuro, chissà, potrebbe anche chiamarsi Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.

