Il direttore sportivo dei parigini ha parlato del futuro di Tuchel e di Kean, ma non solo

Sessione di domande e risposte con Leonardo protagonista in casa Paris Saint-Germain: il direttore sportivo, in diretta sull’account Twitter della società, ha risposto ad alcune domande arrivate dai tifosi, chiarendo diversi aspetti cardine della situazione tecnica, a partire dalla posizione di Tuchel, da tempo in bilico con Allegri sullo sfondo: “Il club deve supportare l’allenatore. Abbiamo avuto discussioni interne su diversi temi, ma non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di sostituirlo”. Spazio anche al calciomercato, soprattutto con Moise Kean protagonista, autore di un ottimo inizio di stagione: “Non è disponibile alcuna opzione di acquisto per lui: sarebbe troppo alta. È un giocatore eccellente, che seguiamo da tempo, un giocatore molto forte. Sappiamo che è difficile riuscire a mantenere i giocatori più forti che abbiamo in rosa, ma è il nostro obiettivo: vorremmo andare avanti con questo ciclo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Psg, Tuchel nella bufera non accetta le critiche

Psg, Leonardo fa chiarezza sul calciomercato

Poi un commento sul calciomercato in generale, inficiato da una crisi economica che ha colpito il calcio in generale: “È stato un mercato strano ed era difficile operare durante una situazione del genere, anche a causa dell’aspetto finanziario. Abbiamo cercato delle opportunità e di prendere giocatori in posizioni chiave”. Ovviamente spazio anche all’attuale situazione del calcio, che sta spingendo le squadre a disputare una gara ogni tre giorni per recuperare anche il calendario di Champions League: “È un calendario infernale quello imposto dalla federazione, ma non abbiamo scelta”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

PSG, altra sconfitta per Tuchel | Allegri resta in ‘agguato’

Calciomercato, bufera al Psg | Dall’esonero di Tuchel al successore, le ultime