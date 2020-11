Calciomercato Psg, Tuchel nella bufera non accetta le critiche

Il tecnico del Psg replica alle critiche dopo la sconfitta in Champions contro il Lipsia: in casa parigina situazione bollente

Dice di non sentirsi indebolito dalla doppia sconfitta in Champions League, eppure l’atmosfera intorno a Tuchel non è delle migliori. Il Psg incassa un ko inatteso contro il Lipsia e il cammino in Europa diventa più complicato. Ma è soprattutto la posizione dell’allenatore, in rotta anche con Leonardo, a far discutere.

Il tedesco però va diritto per la sua strada e respinge le critiche: “Prima della gara ho detto che dovevo accettare le critiche da parte di esperti, tifosi e media. Ho detto poi che mi aspettavo di essere lasciato più tranquillo dopo la scorsa stagione, i quattro titoli e la semifinale Champions. Ma non è un problema per me, come non lo è il contratto (in scadenza, ndr): non è il momento di parlarne nel corso della stagione, è una situazione che non influenza il mio lavoro”.

Da tempo si parla di un possibile esonero di Tuchel con Massimiliano Allegri tra i candidati alla successione.