Fermo da maggio 2019, Massimiliano Allegri spera in un ritorno imminente in panchina, ma le cose si complicano all’estero

Accostato in Italia a Inter e Roma per l’eventuale post Conte o Fonseca, Massimiliano Allegri si è di recente detto smanioso di tornare in panchina dopo il periodo sabbatico che dura ormai da maggio 2019. L’ex allenatore della Juventus è ormai da tempo uno dei primi nomi sulla lista di alcuni top club europei, ma nessuno ha fino ad oggi sferrato l’affondo decisivo per lui. All’estero, la candidatura del Psg resta molto forte, anche in virtù di un cammino europeo abbastanza incerto per Tuchel.

Calciomercato, Allegri battuto: scelto Pochettino

Rischia di sfumare, invece, l’ipotesi Manchester United. Secondo il ‘Manchester Evening News’, infatti, dopo la sconfitta di ieri sera in Turchia, i dirigenti dei ‘Red Devils’ avrebbero contattato l’entourage di Mauricio Pochettino, ottenendo una conferma della disponibilità che l’ex Tottenham aveva già dato in passato. In caso di risultato negativo contro l’Everton di Carlo Ancelotti, il manager argentino potrebbe realmente sedersi sulla panchina dello United.

