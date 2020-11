Si fa sempre più delicata la posizione di Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Allegri e Pochettino in corsa in caso di esonero

Crisi acuta per il Manchester United. Dopo il ko in campionato contro l’Arsenal, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer è caduta anche in Champions League sul campo del non irresistibile Basaksehir in quel di Istanbul. Torna in discussione il futuro dell’allenatore norvegese, la cui panchina scotta sempre di più dopo il negativo inizio di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Allegri. Dalla Spagna: si è offerto al Real Madrid

Manchester United, Solskjaer a rischio esonero: sfida Pochettino-Allegri

Lo United è attualmente 15° in Premier, a 9 punti (con una partita in meno) rispetto alla capolista Liverpool. Un cammino finora sotto le attese, che mette in discussione il destino alla guida dei ‘Red Devils’ di Solskjaer. Il tecnico ha dribblato le domande sull’esonero in conferenza stampa al termine del match contro i turchi: “Non rispondo alle domande su questo argomento. La stagione è ancora lunga, dobbiamo essere forti e andare avanti. Sono sulla panchina del Manchester United per fare un buon lavoro, penso solo a questo“. Tornano d’attualità così le candidature di Pochettino e Allegri in caso di ribaltone all’Old Trafford, con l’argentino ex Tottenham al momento favorito rispetto all’italiano, fermo dal maggio 2019 dopo il divorzio con la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Crisi Inter: “A Conte serve un obiettivo. Allegri il top”