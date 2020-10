Calciomercato, clamoroso Allegri. Dalla Spagna: si è offerto al Real Madrid

Il Real Madrid è in una situazione complicata in Champions League e il futuro di Zidane sembra in bilico: qui entra in gioco il nome di Massimiliano Allegri

In queste prime due partite di Europa League sorprende e non poco la posizione del Real Madrid, che fino a 3 minuti dal 90′ del match col Gladbach era addirittura a quota zero punti in virtù del ko con lo Shakthar. La rimonta nel finale ha addolcito la pillola, che però resta amara perché ora arriva il doppio impegno con l’Inter, che sulla carta è l’avversaria più dura del girone. In questa situazione anche il futuro di Zinedine Zidane sembra in bilico, l’ambiente sembra quasi preparato al peggio, ovvero a una clamorosa eliminazione.

Come scrive ‘Don Balon’, per molti si tratta si un’ecatombe annunciata con Zidane ormai ai titoli di coda. Il francese avrebbe addirittura già meditato l’addio e in questo contesto si è insinuato Massimiliano Allegri. Secondo il portale spagnolo, infatti, il tecnico toscano avrebbe chiamato la dirigenza del Real Madrid per far sapere di essere disponibile per un’eventuale chiamata dei Blancos. L’ex Juve e Milan vuole tornare in panchina, ha annusato una grande possibilità, ma per ora la società vorrebbe aspettare le prossime partite per vedere gli sviluppi della questione Zidane. Non solo, perché il primo nome sulla lista sarebbe quello di Mauricio Pochettino, che conosce già la lingua, il campionato e ha dimestichezza con il tipo di gioco del Real.