La Champions League del PSG è iniziata con la sconfitta interna contro lo United, Tuchel resta in bilico: sul tecnico c’è l’ombra di Allegri

Dopo la finale della scorsa stagione, il cammino in Champions League del PSG è iniziato sotto una cattiva stella: ieri sera, infatti, è arrivata la sconfitta interna contro il Manchester United. A destare preoccupazione è stata la prestazione dei parigini, parsi inefficaci e con pochi spunti. La condizione di Thomas Tuchel, nonostante gli ottimi risultati dell’anno scorso, è rimasta sempre la stessa: lo scarso feeling con Leonardo lede la stabilità della sua panchina. Sul tecnico tedesco, infatti, permane minacciosa l’ombra di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore di Milan e Juventus è un profilo che piace molto al dirigente brasiliano e che trova grandi consensi all’interno del club transalpino: resta il livornese in pole position in caso di esonero di Tuchel.

La sfida di ieri sera, per di più, vedeva contrapposte due squadre che stanno valutando in maniera dettagliata il proprio allenatore: anche lo United ha Allegri fra i possibili sostituti. Per il futuro del tecnico livornese, però, è la panchina del PSG da osservare con grande attenzione. Inoltre, non bisogna perdere di vista il fronte italiano: oltre alla Roma, anche la panchina dell’Inter potrebbe tornare di moda per Allegri.

