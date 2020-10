Annuncio bomba in diretta tv in ottica calciomercato Inter. Conte in bilico dopo il ko nel derby: “Ancora contatti con Allegri”

Il match di domani contro il Borussia Monchengladbach rischia di essere già uno spartiacque nella stagione dell’Inter. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, infatti, sono piovute critiche sui nerazzurri e soprattutto sulle scelte del suo allenatore Antonio Conte. In questa stagione il tecnico salentino ha cambiato registro e non ha mai fatto polemica con la società, ma i risultati scarseggiano. C’è addirittura chi pensa che la sua panchina inizi un po’ a scricchiolare. E’ il caso del giornalista sportivo Stefano Donati, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato: “Degli allenatori che stanno a casa, quello che mi sembra più voglioso di tornare a lavorare mi sembra Sarri, mentre Spalletti mi pare si stia godendo il tempo libero. Allegri? Ha ancora contatti con l’Inter ed è sempre pronto a subentrare!“. Una bomba clamorosa cui fanno eco le parole del collega Matteo Caronni: “Allegri aspetta l’Inter fino a gennaio“. L’ex allenatore di Juventus e Milan piace molto in Premier League e non è mai tramontata la pista Psg: staremo a vedere.

