Niente Barcellona per Lautaro Martinez l’ultima estate. L’Inter lavora per blindare con il rinnovo l’attaccante argentino

Per l’Inter è l’ora di tornare in campo sul palcoscenico europeo per dimenticare il ko nel derby con il Milan e iniziare nel migliore dei modi la campagna Champions. Conte si affiderà anche a Lautaro Martinez nello scontro di San Siro contro il Borussia Monchengladbach, con la società nerazzurra che fuori dal campo pianifica il rinnovo del ‘Toro’ dopo gli assalti falliti del Barcellona.

Calciomercato, rinnovo Lautaro: la strategia dell’Inter

Non è da escludere un possibile ritorno di fiamma la prossima estate dei blaugrana, visto che il feeling con Messi resterebbe intatto come scrive ‘Tuttosport’. Il trasferimento di Lautaro al Barça è comunque saltato l’ultima estate, con Marotta che lavora al prolungamento dell’attaccante attualmente in scadenza nel 2023. L’Inter vuole costruire un futuro insieme con l’argentino e punta a blindarlo con un nuovo accordo e un sostanzioso aumento d’ingaggio rispetto ai 2,5 milioni netti che percepisce attualmente. La dirigenza di Viale della Liberazione, inoltre, vorrebbe togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro nel prossimo contratto di Lautaro Martinez.

