Inter, agente Lautaro Martinez: “Rinnovo, non ne abbiamo parlato”

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del rinnovo con l’Inter e della possibile cessione dell’attaccante

Tanto interesse, ma nessuna offerta concreta. Così Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato delle indiscrezioni sull’attaccante argentino che si sono rincorse nell’ultima finestra di calciomercato. Intervistato da ‘tntsports.com’, il procuratore dell’attaccante dell’Inter ha spiegato: “Si sono dette tante cose sul trasferimento di Lautaro. Lo volevano tutti ma non c’è stata nessua offerta concreta”.

Ora si parla di rinnovo, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo: “Con l’Inter ha ancora due anni di contratto. Si è appena chiuso il mercato, non ci siamo ancora seduti a parlare del rinnovo. Ha raggiunto un ottimo livello, la scorsa stagione è stata molto buona per lui: è normale che susciti l’interesse dei grandi club europei”.

Per il prolungamento del contratto, i dialoghi non sono ancora entrati nel vivo con due aspetti sul quale c’è la necessità di raggiungere l’accordo: l’ingaggio e la clausola. Per il primo sembrerebbe esserci una distanza di un paio di milioni (5 contro 7), mentre l’Inter vorrebbe cancellare la clausola.