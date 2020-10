Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma le indiscrezioni su quello di gennaio impazzano già, soprattutto sul fronte Inter

Il mercato dell’Inter si è chiuso senza troppi clamori, ma la dirigenza nerazzurra è comunque riuscita a consegnare ad Antonio Conte una rosa di tutto rispetto, impreziosita anche dall’arrivo del suo pupillo, Arturo Vidal. Le ultime ore di trattative sono state tuttavia abbastanza movimentate, visto che poco prima del gong finale si è tentati di condurre in porto un’operazione last minute con il Parma.

Calciomercato Inter, accordo per Gervinho a gennaio

Stiamo parlando del possibile scambio Gervinho-Pinamonti, non andato in porto soprattutto per questione di tempistiche. L’ex Roma piace molto ad Antonio Conte, pronto a tornare alla carica anche a gennaio. Secondo ‘todofichajes.com’, ci sarebbe già un accordo per portare l’ivoriano in nerazzurro a gennaio.

