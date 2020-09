Sorpresa Gervinho per il calciomercato Inter, pronto l’assalto della ‘big’ italiana all’attaccante del Parma

Belgio, Francia, Arsenal, Roma, poi Cina e infine il Parma. Nella sua lunga carriera, il 33enne Gervinho ha giocato in club importanti che gli hanno garantito presenze anche in Champions League. Da quando lasciò i giallorossi, però, non ha più messo piede nella competizione più ambita del mondo, nonostante abbia dimostrato proprio nell’attuale esperienza italiana di avere ancora qualità importanti. Così, un pensierino di mercato lo ha fatto l’Inter, che gli garantirebbe la possibilità di giocare nuovamente nell’Europa ‘che conta’: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, Gervinho nel mirino: ultime e dettagli

Qualora l’Inter dovesse salutare nuovamente Pinamonti, riporta ‘Tuttosport’, la quarta punta potrebbe essere reclutata sempre dal Parma dove Gervinho continua a rifiutare ogni offerta. Per Marotta e Ausilio si tratterebbe di un’operazione da ultimi giorni di mercato. L’ivoriano, dal canto suo, potrebbe essere attratto proprio dalla celebre musichetta che anche quest’anno ascolterà il popolo interista.

