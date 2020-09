Il Parma è pronto a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione, Bruno Alves e Gervinho sono molto richiesti

La rivoluzione in casa Parma non si fermerà solamente al direttore sportivo e all’allenatore. Gli arrivi di Marcello Carli e Fabio Liverani saranno infatti propedeutici ad una profonda ristrutturazione della rosa. Diversi big restano vigili sul mercato, pronti a cogliere eventuali opportunità, in Serie A o all’estero. Nelle prossime ore verranno in particolar modo monitorate le situazioni di Bruno Alves e Gervinho, che hanno espresso forti perplessità sulla propria permanenza (soprattutto l’attaccante) prima dell’avvento dei nuovi dirigenti, anche a causa di alcune situazioni irrisolte. L’attaccante ivoriano resta nel mirino del Benevento, mentre il difensore portoghese piace al Boavista e non solo.

