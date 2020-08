Calciomercato Inter, incontro con il Parma: i nomi sul tavolo

In agenda in casa Inter c’è un incontro con il Parma. Nei prossimi giorni nerazzurri e gialloblu si vedranno per discutere di Darmian e Sepe

L’Inter nei prossimi giorni incontrerà il Parma per discutere, ovviamente, di calciomercato. Le due società dovrebbero parlare soprattutto di due profili, Matteo Darmian e Luigi Sepe. Per il terzino – come riporta ‘Sky Sport’ – c’era un impegno da parte dei nerazzurri di acquistarlo al termine della stagione.

L’estremo difensore, invece, è un profilo che piace per affiancare Samir Handanovic. L’Inter vuole un portiere affidabile e Sepe è sicuramente un’idea percorribile. Al momento, però, i nerazzurri non hanno mosso alcun passo nei confronti dell’ex Napoli e il Parma vuole capire le intenzioni del club milanese.

