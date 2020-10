Nuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. Il tecnico Conte è pronto a cedere Eriksen e bussa al Real Madrid

Antonio Conte può dirsi soddisfatto del mercato estivo dell’Inter anche se è mancato il botto finale. La ‘colpa’ è stata dei giocatori in esubero che i nerazzurri non sono riusciti a cedere per fare cassa. Nella lista degli indesiderati del tecnico salentino va menzionato anche Christian Eriksen. Partito titolare contro la Fiorentina, il fantasista danese ha giocato i minuti finali contro il Benevento ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Lazio. La permanenza di Nainggolan ad Appiano Gentile aumenta la concorrenza a centrocampo e per l’ex Tottenham c’è il rischio di vivere una stagione da comprimario. La soluzione può arrivare dal mercato di gennaio.

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Defensa Central’, infatti, Conte avrebbe chiamato l’ex compagno Zidane per proporgli uno scambio alla pari. Eriksen al Real Madrid e Isco all’Inter. Il tecnico salentino è un grande estimatore del fantasista nativo di Malaga che ai blancos trova poco spazio dal momento che gli vengono preferiti i vari Modric, Kroos, Valverde e Odegaard. Per Pirlo sarebbe un vero smacco, visto che aveva fatto il suo nome alla dirigenza della Juventus. Ma le ‘Merengues’ non sarebbe molto propense a chiudere questo affare con l’Inter.

