Brutte notizie per l’Inter, che annuncia la positività di Alessandro Bastoni al coronavirus. La positività è emersa dopo i tamponi svolti nel ritiro della Nazionale Under 21, dove il giovane difensore si trovava avendo risposto alla convocazione del Ct Nicolato. Il club nerazzurro fa sapere che il giocatore è asintomatico. Conte dunque non lo avrà sicuramente a disposizione per il derby contro il Milan, alla ripresa del campionato. E si rischia la vera e propria emergenza in difesa, se dovessero essere confermate le indiscrezioni riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’ secondo cui anche Milan Skriniar sarebbe risultato positivo al tampone nel ritiro della nazionale slovacca. Una ulteriore assenza che, se confermata, ridurrebbe ai minimi termini la linea difensiva interista nello scontro diretto contro i cugini rossoneri per la vetta della classifica.

