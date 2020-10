L’Inter può ritentare a gennaio l’assalto a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri dal Chelsea, che restano nel mirino anche della Juventus

La finestra del mercato estivo si è conclusa solo lunedì, ma l’Inter è già proiettata verso la sessione di gennaio con il club nerazzurro che potrebbe regalare un nuovo laterale ad Antonio Conte. Falliti gli ultimi assalti per Emerson Palmieri e Marcos Alonso, Marotta e Ausilio avevano provato a riportare Moses a Milano per completare il puzzle sulle corsie esterne dell’ex Ct della Nazionale.

Inter, Alonso o Emerson: nuovo assalto

Operazione che non è andata in porto, con la dirigenza di Viale della Liberazione che per il calciomercato invernale proverà una nuova offensiva per i due mancini del Chelsea. Nelle ultime settimane aveva preso corpo l’ipotesi Alonso, fuori del progetto Lampard così come Emerson. L‘assalto però potrebbe essere solo rinviato per gennaio, con la qualificazione agli ottavi di Champions League basilare per regalare dei nuovi innesti a Conte come scrive ‘Tuttosport’. L’Inter cercherebbe di portare uno tra Alonso ed Emerson in nerazzurro soprattutto se non dovesse funzionare l’esperimento Perisic a sinistra, con Young jolly da sfruttare eventualmente a destra in caso di esito positivo della trattativa con il Chelsea. Per l’ex Fiorentina e in particolare dell’italo-brasiliano ci sarà da battere anche la concorrenza della Juventus.

