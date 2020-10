Calciomercato Inter, Eriksen via a gennaio: doppia pista

Calciomercato Inter, Eriksen resta in bilico: ipotesi di addio ai nerazzurri per il danese, a gennaio due squadre ci pensano

Molti cambiamenti in casa Inter nel corso di questa sessione di calciomercato. Nerazzurri che hanno effettuato diversi acquisti importanti per puntare allo scudetto e hanno anche salutato alcuni giocatori. Molto probabilmente Marotta e Ausilio a gennaio procederanno con altre cessioni, quelle che non sono riuscite negli ultimi giorni della sessione estiva. Tra i partenti, potrebbe esserci anche Christian Eriksen. Il danese fin qui ha inciso poco nella sua avventura milanese e già nelle scorse settimane è stato dato in uscita. Nessuno però si è fatto avanti con una offerta concreta. ‘Don Balon’, in Spagna, ritiene tuttavia che l’Atletico Madrid e il Psg, che hanno sondato il terreno pur senza affondare con decisione, potrebbero effettuare un tentativo. Da capire se Eriksen riuscirà a trovare maggior spazio, calarsi finalmente nelle richieste tattiche di Conte e diventare protagonista dell’annata nerazzurra. Se così non dovesse essere, l’addio dopo solo un anno dal suo approdo potrebbe diventare realtà.

