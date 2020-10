Calciomercato Inter e Juventus, Giroud allo scoperto sul suo futuro

Obiettivo di mercato per la prima metà di settembre della Juventus, Olivier Giroud ha svelato quali sono le sue aspettative per il futuro

Olivier Giroud ai microfoni di ‘Radio Monte Carlo’ ha parlato del proprio futuro, partendo da questa stagione, che lo ha visto vicino ad indossare la maglia della Juventus. L’attaccante ha chiarito innanzitutto che non vede tra le sue priorità un ritorno in patria, in Ligue 1: “Al momento la Ligue 1 non è la mia priorità. Non escludo nulla, ma vorrei concentrarmi su una nuova avventura, su un campionato straniero“, ha detto l’attaccante aprendo di nuovo all’addio al Chelsea.

Calciomercato, la conferma di Giroud: “Vicino all’Inter”

Dal 2012 in Premier League, con all’archivio sei stagioni con l’Arsenal e la terza con la maglia del Chelsea appena iniziata, Giroud sente la necessità di continuare a giocare in Europa, senza prendere in considerazione campionati al di fuori dei principali cinque del Vecchio Continente: “Spero di giocare ai massimi livelli per altri due o tre anni se il mio corpo me lo permetterà. Non ho mai nascosto l’interesse per una possibile sfida negli Stati Uniti: se ne era già parlato, ma ritengo sia presto”.

Poi la conferma anche della possibilità di arrivare in Italia, paventata già quest’estate e a gennaio, con l’Inter che si era interessata al suo acquisto: “Ero vicino alla firma anche in Italia, so che agli italiani piacciono i giocatori di esperienza. Adesso non mi negherò nulla. Valuterò le opportunità”.

