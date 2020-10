Calciomercato, Dembele vuole la Juventus a giugno 2021 o da svincolato

Nonostante la corte del Manchester United, Dembele è rimasto al Barcellona. Sulle sue tracce è segnalata la Juventus in vista dell’estate prossima

Ousmane Dembele, nonostante le tantissime voci sul suo conto, è rimasto al Barcellona. Il 23enne attaccante esterno non rientra nelle grazie dell’allenatore Ronald Koeman, pronto a liberarsene nella sessione di calciomercato che si è appena conclusa. Il forte pressing del Manchester United, però, non ha dato i frutti sperati e il francese non si è mosso dalla Catalogna. Arrivato nell’estate del 2017 dal Borussia Dortmund per 145 milioni di euro, bonus compresi, il calciatore non è riuscito ad imporsi con la maglia blaugrana. Nelle cinquantadue presenze accumulata fino ad oggi nella Liga, Dembele è andato in gol solo dodici volte. I vari allenatori che si sono avvicendati, si aspettavano di più dal calciatore che non è ancora esploso definitivamente. E potrebbe farlo in Serie A, viste le ultime indiscrezioni che circolano.

Calciomercato, c’è la Juventus dietro Dembele

E in Spagna sono certi che, dietro tutti i vari no di Ousmane Dembele, ci sia la Juventus. Secondo ‘Catalunya Radio’, infatti, l’entourage del calciatore sarebbe da tempo in contatto club bianconero in vista di un possibile approdo in Italia. Il francese vorrebbe approdare a Torino già la prossima estate o, come estrema ratio, nel giugno 2022, quando potrà lasciare il Barcellona a parametro zero. Nel frattempo, l’attaccante e i suoi agenti, hanno continuato a rifiutare qualsiasi possibile via d’uscita e dalla società catalana iniziano a pensare che dietro tutti questi ‘no’ ci possa essere una squadra pronta a prenderlo nella sessione estiva del calciomercato 2021/2022. Secondo la fonte citata, dunque, proprio la Juventus.

