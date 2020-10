Calciomercato Barcellona, salta Depay: resta Dembélé

È definitivamente saltata la trattativa fra il Barcellona ed il Lione per Memphis Depay: Dembélé ha rifiutato lo United, bloccando l’olandese

Si conclude in un nulla di fatto la telenovela relativa a Memphis Depay. L’attaccante olandese era una richiesta diretta di Ronald Koeman alla dirigenza del Barcellona, ma i piani dei blaugrana non si sono concretizzati. Come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, Ousmane Dembélé ha rifiutato il trasferimento al Manchester United ed ha, di fatto, bloccato anche l’arrivo di Depay a Barcellona. Nonostante l’attaccante francese sia consapevole di non rientrare nei piani del tecnico olandese, ha voluto restare per giocarsi le sue carte in blaugrana.

Il passaggio al Manchester United di Dembélé, però, era un tassello fondamentale per il trasferimento di Depay alla corte di Koeman. Il rifiuto del francese, quindi, ha bloccato entrambe le operazioni.

