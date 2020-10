Dai gioielli del Sassuolo al futuro di De Zerbi: le dichiarazioni di Carnevali a Calciomercato.it

In diretta ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato dopo la chiusura del mercato ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: “Soddisfatto dal mercato. L’obiettivo era trattenere i calciatori più richiesti. Sono stati i nostri migliori acquisti. Oggi abbiamo chiuso una bella operazione con Lopez. In un mercato fermo ci sono state poche trattative e dunque è stato più un mercato di scambio. Abbiamo avuto varie richieste per calciatori come Locatelli, Boga ma siamo rimasti molto soddisfatti. Boga al Napoli? È stata la prima società che ha fatto richiesta di Boga. Abbiamo un ottimo rapporto con la società. La nostra promessa è che qualora entrassimo nell’ordine di idee di cedere il il calciatore la prima società che contatteremmo sarebbe proprio il Napoli. Non abbiamo avuto però intenzione di cederlo e non li abbiamo ricontattati. Ci sono state anche altre società”.

DE ZERBI – “De Zerbi è un perno importante. Abbiamo un unico pensiero e quando tutti credono in una cosa è tutto più facile. È un allenatore di grandissime prospettive e sarà ambito da grandi club. Speriamo che questo grande club possa essere il Sassuolo Calcio”.

