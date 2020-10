Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto dal Porto di Alex Telles, terzino a lungo corteggiato anche dalla Juventus

Alex Telles è un calciatore del Manchester United. Il club inglese ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno brasiliano che arriva dal Porto a titolo definitivo. A lungo seguito anche dalla Juventus, che ha chiuso il mercato con il botto Chiesa, il 27enne si trasferisce in Premier League firmando un contatto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione.

LEGGI ANCHE >>> Manchester United, non solo Cavani | In arrivo anche Pellistri: ULTIME CM.IT

Ovviamente il calciatore ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento: “Arrivare al Manchester United è un grande onore – le sue parole al sito della società inglese -. Bisogna lavorare sodo per arrivare a questi livelli, ora sono in questo club e posso promettere che darò tutto il mio cuore per avere successo qui. Con il Porto ho vinto molto e voglio continuare a farlo anche allo United. Solskjaer ha un piano chiaro per questa squadra e non vedo l’ora di indossare questa maglia”.