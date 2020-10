Calciomercato, UFFICIALE: Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus!

Contratto depositato: Federico Chiesa è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: la Juventus mette a segno il colpo Chiesa nell’ultimo giorno di calciomercato. Il club bianconero, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, ha appena depositato il contratto del talento classe 1997. Il giocatore lascia la Fiorentina in prestito biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni (piuttosto facili da raggiungere), per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro.

La Vecchia Signora ha reso noti tutti i dettagli dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l’accordo prevede:

• L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022;

• La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”.

