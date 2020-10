Tutti gli aggiornamenti e le notizie in diretta live dell’ultimo giorno di calciomercato: Juventus scatenata, l’Inter può provare l’ultimo colpo

Ultimo giorno di calciomercato in questa sessione estiva molto particolare di trattative. In queste ore la fa da padrona la Juventus, che sta chiudendo il colpo Federico Chiesa dalla Fiorentina, ma è pronta a mettere a segno anche l’arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea. L’Inter può muoversi in uscita e magari con un ultimo colpo in entrata, il Milan deve stringere per il difensore. Tutti gli affari dell’ultimo minuto, giornata infuocata all’Hotel Sheraton: sirena di chiusura alle ore 20.

Per seguire tutti gli aggiornamenti LIVE sull’ultimo giorno di calciomercato CLICCA QUI!



Ore 9.45 – Cagliari, in dirittura d’arrivo Brian Rodriguez: l’attaccante uruguaiano viene dal Los Angeles FC

Ore 9.30 – Il ds del Lione Juninho conferma la trattativa per De Sciglio: “Richiesta di Rudi Garcia”.

Ore 9.15 – Filip Pobi ha firmato per il Milan. Il terzino destro croato classe 2003 arriva dalla Dinamo Zagabria.

Ore 9 – La Juventus avanti tutta: oltre a Chiesa sarebbe molto vicino anche l’arrivo di Emerson Palmieri.

Ore 8.50 – Frenata Roma per El Shaarawy: l’attaccante chiede un ingaggio troppo elevato per i giallorossi

Ore 8.40 – Joao Mario verso l’addio all’Inter: lo Sporting CP ha sorpassato il Torino in queste ore.

Ore 8.30 – Il Milan cede: Diego Laxalt è sempre più vicino al prestito al Celtic.

Ore 8.15 – Federico Chiesa a un passo dalla Juventus: oggi visite e firma mentre si cerca l’intesa sugli ultimi dettagli con la Fiorentina.