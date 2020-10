Calciomercato Juventus, Chiesa in arrivo | Visite mediche in corso

Il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus è sempre più vicino: il giocatore si sta sottoponendo alle visite mediche a Firenze

Federico Chiesa corre a passi spediti verso la Juventus: il trasferimento più atteso dai bianconeri in questo finale di mercato è sempre più vicino a concretizzarsi. In questo momento l’attaccante della Fiorentina si è presentato alla clinica ‘Fanfani’ di Firenze per sostenere le visite mediche propedeutiche al trasferimento in bianconero. Chiesa è arrivato indossando la tuta della Nazionale, che raggiungerà per le prossime amichevoli. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, è tutto definito fra Juventus e Fiorentina: l’unico tassello mancante è il rinnovo con i gigliati, necessario per il prestito pluriennale al club piemontese.

Parallelamente ai test medici di Chiesa, la Fiorentina sta stringendo per Callejon. L’attaccante classe ’97 vestirà il bianconero come suo padre, ma Enrico indossava la maglia del Siena mentre Federico vestirà quella della Juventus.

