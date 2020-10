Fiorentina, UFFICIALE: dal River Plate ecco Martinez Quarta

Lucas Martinez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina, il nazionale argentino arriva dal River Plate

Colpo in difesa per la Fiorentina. Il club viola ha acquistato a titolo definitivo Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino, in passato accostato anche a Milan ed Inter, sbarca in Italia e più precisamente a Firenze. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Lega Serie A, che ha comunicato come il contratto del giocatore sia stato depositato. Il nazionale argentino arriva dal River Plate.

