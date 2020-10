Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore della Juventus. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare nella diretta di Calciomercato.it

Tutto quello che c'è da sapere su CHIESA alla JUVENTUS!

La Juventus ha definito l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Insieme al nostro Giorgio Musso, analizziamo l’arrivo in bianconero del talento classe 1997. Ma non solo. Cessioni in prestito per De Sciglio e Douglas Costa. Ecco le cifre e i dettagli e tutto quello che c’è da sapere su Chiesa alla Juve. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

