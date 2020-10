Demiral, Ronaldo, Cuadrado, Dybala e Buffon della Juventus, hanno lasciato oggi la ‘bolla’ bianconera

Diversi giocatori della Juventus risponderanno in queste ore alla chiamata delle proprie nazionali. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, al momento Demiral, Ronaldo, Cuadrado, Dybala e Buffon hanno lasciato la ‘bolla’ bianconera. Situazione in evoluzione anche per Danilo e Bentancur, che potrebbero muoversi a breve per raggiungere Brasile e Argentina. I giocatori erano in regime di isolamento fiduciario e, quindi, sono personalmente responsabili dei loro spostamenti e dovranno mettersi in contatto con le autorità sanitarie prima di mettersi in viaggio.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, De Sciglio-Lione: l’annuncio di Juninho

Juventus-Napoli, l’avvocato Grassani: “Protocollo da cambiare. Stop campionato? Mancano presupposti”