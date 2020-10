Calciomercato Juventus, De Sciglio-Lione: l’annuncio di Juninho

Calciomercato Juventus, conferme della trattativa con il Lione per De Sciglio: parla Juninho, ds dei francesi

Arrivano conferme sulla trattativa per la cessione di De Sciglio dalla Juventus al Lione. Ieri sera, al termine della sfida della squadra di Garcia contro il Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di ‘Telefoot’ il ds Juninho, spiegando: “E’ stata una richiesta dell’allenatore, non era previsto. Ha chiesto un laterale capace di giocare su entrambe le fasce, ci stiamo sforzando di accontentarlo. Siamo in discussioni avanzate, potrebbe arrivare domani (oggi, ndr) ma non è sicuro al 100%”.

