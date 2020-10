Calciomercato Juventus, De Sciglio verso Lione: ULTIME CM.IT

Ore decisive per il futuro di Mattia De Sciglio, in uscita dalla Juventus: ipotesi Lione, con la sua cessione che avrebbe effettia anche sulla trattativa Chiesa

Ore decisive per il futuro di Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus è in uscita e da qualche ora sta trattando con il Lione. Il club francese appare ora in vantaggio e deciso a chiudere l’affare. Sullo sfondo resta l’altra compagine transalpina, il Marsiglia. La partenza dell’esterno darebbe l’assist ai bianconeri per chiudere l’operazione Chiesa.