La Juventus è scatenata in queste ultime ore di calciomercato: dopo Federico Chiesa, è pronta a chiudere anche per un altro arrivo

Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno della Fiorentina è pronto a sbarcare oggi a Torino per effettuare le visite mediche e firmare il contratto con i bianconeri. Si chiuderà, così, positivamente una delle tante telenovele di calciomercato che ha vissuto le puntate conclusive nelle ultime ore. A dare il via libera le cessioni di Rugani, De Sciglio e Douglas Costa, che però libereranno il posto anche per un ulteriore colpo. La Juventus, infatti, non si fermerà all’esterno classe ’97 della Fiorentina e anzi è pronta a chiudere per un altro arrivo.

LEGGI ANCHE >>> Caos Juventus-Napoli | UFFICIALE: gara annullata. Parla Agnelli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Sfuma Kean, va al PSG!

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, non solo Chiesa: vicino anche Emerson Palmieri

Come riporta Angelo Mangiante di ‘Sky Sport’, infatti, Emerson Palmieri sarebbe molto vicino ai bianconeri. L’affare, addirittura, sarebbe praticamente concluso con il Chelsea che quindi dovrebbe presto cederlo ai campioni d’Italia dopo che era stato vicino anche all’Inter. Un’indiscrezione confermata anche dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, che aggiunge come l’italobrasiliano abbia già trovato l’accordo con la Juventus dando l’ok per la chiusura. Ora sta ai club raggiungere l’intesa, con i Blues che avrebbero aperto anche all’opzione prestito. L’arrivo dell’ex Roma sarà possibile anche grazie all’addio di De Sciglio direzione Lione.