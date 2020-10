Il Napoli non parte per Torino dopo la decisione dell’ASL: la Juventus scenderà in campo, la Lega Serie A per il momento conferma la partita

E’ caos sullo svolgimento di Juventus-Napoli, posticipo della 3° giornata di Serie A in origine programmato per questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. La squadra partenopea non è volata ieri a Torino dopo la decisione dell’ASL territoriale di mettere in isolamento fiduciario il gruppo in seguito alle positività riscontrate da Zielinski ed Elmas. Successivamente è arrivato il comunicato della Juventus, con la formazione di Pirlo che scenderà regolamento in campo “come stabilito dal calendario di Serie A”. In tarda serata, inoltre, la nota della Lega sulla conferma che Juventus-Napoli al momento “resta in programma questa sera alle 20.45”.

Già nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi e la decisione definitiva del Napoli se raggiungere Torino in giornata o non prendere parte alla gara, con il club di De Laurentiis che rischierebbe la sconfitta a tavolino per 3-0 se non dovesse scendere in campo.

