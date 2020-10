Juventus-Napoli, UFFICIALE: la Lega ha deciso!

E’ arriva la presa di posizione della Lega Serie A su Juventus-Napoli, gara in programma domani sera a Torino

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″: con questa nota la Lega conferma la gara di domani sera all’Allianz Stadium, mettendo gli azzurri davanti ad un ultimatum.

La squadra di Gattuso non era partita per Torino dove la decisione della ASL di compentenza di mettere gli azzurri in isolamento fiduciario. Anche se – riferisce ‘ansa.it’ – sembrerebbe che nel documento non ci sia nessun diviato di viaggio verso il Piemonte. Dovessero essere confermata questa decisione, per il Napoli si prospetta la sconfitta a tavolino nel caso in cui gli azzurri non dovessero presentarsi sul campo. Attesi ulteriori sviluppi e la reazione dei partenopei alla decisione della Lega.