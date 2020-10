Juventus, UFFICIALE | Due positivi al Covid-19, squadra in isolamento

Doppia positività al Covid-19 nella Juventus. Gruppo squadra in isolamento fiduciario

Due positivi al Coronavirus nella Juventus. Lo ha ufficializzato in questi istanti il club bianconero: “(…) nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico“. Gruppo squadra “in isolamento fiduciario“, “in ossequio alla normativa e al protocollo“.

“Questa procedura – aggiunge la nota – permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

