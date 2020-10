Non solo Chiesa. Tommaso Lorenzini di ‘Libero’ e Antonino Milone di ‘Tuttosport’ analizzano i possibili colpi last minute della Juventus a Calciomercato.it

Calciomercato Juventus, non solo Chiesa: "Altri DUE Possibili COLPI in entrata"

Non solo Federico Chiesa per la Juventus. Intervenuti in diretta a Calciomercato.it, i colleghi Tommaso Lorenzini di ‘Libero’ e Antonino Milone di ‘Tuttosport’ analizzano i possibili colpi last minute dei bianconeri. Ipotesi Marcos Alonso – che √® seguito anche dall’Inter di Conte – per la fascia sinistra e Kean per l’attacco ancora vive: ecco come stanno le cose. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo¬†CLICCA QUI!

