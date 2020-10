Dalle condizioni di Dybala alla questione Covid in casa azzurra: Andrea Pirlo presenta Juventus-Napoli in conferenza stampa

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo prima della sosta per le Nazionali. A meno di clamorose sorprese dall’esito dell’ultimo giro di tamponi in casa Napoli, domani sera i bianconeri ospiteranno la squadra di Gattuso ancora a punteggio pieno. Calciomercato.it vi offre in diretta testuale la conferenza stampa dell’allenatore della Juve.

LIVE

CUADRADO – “Ancora a sinistra? Si c’è questa possibilità, oppure il ritorno di Frabotta. Sono due potenziali titolari, decideremo nel pre-gara perché sono gli unici due che possono giocare in quella posizione. Arthur? C’è la possibilità che domani parta dall’inizio”.

MERCATO – “Se arriverà qualcuno lo vedremo solo lunedì sera. Se ne sta occupando Paratici, con la società abbiamo idee chiare”.

GATTUSO – “Credo che il Napoli con l’arrivo di Gattuso abbia dimostrato un cambio di mentalità. È una squadra forte e coesa. Ma noi non siamo da meno e sappiamo quello che dobbiamo fare. Lo scherzo più bello a Gattuso? Sarebbe vincere domani sera”.

RONALDO – “È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene in allenamento. Il suo spirito è fondamentale per noi. Ha iniziato bene la stagione, sono contento”.

CHAMPIONS – “Il nostro girone di Champions League è sicuramente molto affascinante. Non vediamo l’ora di iniziare”.

DYBALA – “Paulo recuperava da un infortunio e aveva bisogno di un periodo di recupero. Capiremo nelle prossime ore se può partire dall’inizio o a gara in corso”.

MODULO – “Non esistono idee che non cambiano. Abbiamo provato un tipo di gioco con la Roma e può essere che ne proviamo un altro domani contro il Napoli. Non posso escludere nulla”.