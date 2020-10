La Juventus si avvicina a Federico Chiesa e la Fiorentina spinge per un doppio colpo: Arkadiusz Milik e José Maria Callejon

A tre giorni dalla chiusura del calciomercato, sta per entrare nel vivo una delle trattative più importanti di tutta la sessione, quella che può portare Federico Chiesa alla Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati, nelle ultime ore, nuovi contatti tra la dirigenza viola e quella bianconera, sempre più ottimista sulla possiblità di portare a termine l’affare.

Il trasferimento a Torino dell’esterno offensivo (che si realizzerebbe sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dilazionato per raggiungere 50-60 milioni), sbloccherebbe due operazioni in entrata per i toscani. Il sostituto naturale di Chiesa sarebbe José Maria Callejon.

Calciomercato Fiorentina, doppio colpo Callejon-Milik dopo Chiesa: le ultime

La dirigenza viola ha un principio d’accordo con l’agente dello spagnolo, che però ha sul tavolo anche un’altra proposta importante dalla Liga. Tra oggi e domani, l’ex madridista attende una risposta definitiva e l’ipotesi di un ritorno ‘a casa’, per lui, resta d’attualità.

Il secondo colpo che la Fiorentina tenterebbe di chiudere è Arkadiusz Milik. Oggi ci saranno nuovi contatti tra la dirigenza toscana e l’entourage del polacco, che dopo aver sfiorato la Roma, sta valutando l’ipotesi di un futuro al Franchi, ma non è ancora convinto. Intanto, diverse big d’Europa hanno espresso il loro interesse per un eventuale acquisto a parametro zero: Manchester United, Manchester City, PSG e Juventus, tra le altre.

Per ora, si tratta di sondaggi, ma una certezza c’è: il Napoli non farà sconti per il suo cartellino nemmeno a gennaio, né valuta di reintegrarlo in rosa se dovesse restare dopo il 5 ottobre. Elementi, questi, che potrebbero spingere l’ex Ajax a rivalutare i suoi piani…

