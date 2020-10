Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Chiesa! Cifre e dettagli

La Juventus potrebbe servire il colpaccio nelle ultime ore di mercato. Accordo con la Fiorentina per Chiesa, ma prima bisogna vendere

Si tratta di un affare che si trascina almeno dalla scorsa estate, e in esclusiva ve ne parlammo proprio un anno fa raccontandovi l’incontro fra l’agente Ramadani e Paratici. Lo stesso Ramadani intercettato di recente a Milano per diverse operazioni di mercato e che anche nelle ultime ore è presente nel capoluogo lombardo per concludere la trattativa con il CFO bianconero.

Chiesa è sempre stato il pallino di mercato della Juventus, e secondo le ultime raccolte dalla nostra redazione si sarebbe parlato persino di un clamoroso ritorno di Bernardeschi in viola. I bianconeri e Federico Chiesa hanno trovato l’accordo per un quinquennale da 5 milioni netti a stagione da tempo. Contratto e cifre che, fra l’altro, rimarrebbero le medesime anche nel nuovo arrembaggio portato avanti dalla società di Andrea Agnelli in queste ultime ore di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto inglese per Chiesa | Prestito rifiutato

Ore calde, che rischiano di creare sconquassi annunciati già da tempo proseguendo sulla scia dello sprint degli ultimi giorni. L’ultima partita di Chiesa con la Fiorentina contro la Sampdoria, poi l’addio in direzione Torino. L’accordo con il giocatore del resto c’è già da tempo, dicevamo. Quello fra le due società adesso pure e nel complesso frutterebbe alle casse viola 60 milioni di euro, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, così divisi: 10 immediati per il prestito, altri 10 alla prossima stagione e 35 per il successivo riscatto più 5 di bonus.

La cifra è pattuita insomma, l’accordo c’è. Così come la volontà del ragazzo di giocare la Champions League con la Juventus e la promessa di Commisso di lasciarlo andare in caso di offerta consona al valore del giocatore. E la Fiorentina, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, starebbe pensando allo svincolato Callejon per sostituirlo. Rimane solo un nodo da sciogliere per Paratici: fare cassa. E in fretta anche.

Rugani è in uscita, col Rennes che adesso sembra in vantaggio sulla concorrenza. Ma da piazzare ci sarebbero anche Douglas Costa e Khedira. Il tedesco ha rifiutato ogni tipo di accordo per la risoluzione, che garantirebbe alla Juventus un risparmio sull’ingaggio, mentre il brasiliano interessa in Cina e Qatar, destinazioni che però sarebbero poco gradite all’ex Bayern. Al contrario del Barcellona, che potrebbe vendere sì Dembelé ma per prendere Depay preferito da Koeman. E il brasiliano attende.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, sorteggio Champions | Nedved: “In inverno difficoltà in più”

Calciomercato Juventus, Milik occasione a zero: cinque big sul polacco – Ultime CM.IT