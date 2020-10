Arkadiusz Milik non ha ancora trovato un club e diverse big lo cercano per ingaggiarlo a parametro zero: tra queste c’è anche la Juventus

Il futuro di Arkadiusz Milik resta un’incognita ad appena quattro giorni dalla chiusura del calciomercato. Il Tottenham, dopo i primi incontri dei giorni scorsi, per ora non si è fatto più vivo. L’acquisto del polacco convince il patron Levy, ma non stuzzica Mourinho, che preferisce altri obiettivi (tra i quali Seferovic e Vinicius Morais).

Per ora, oltre il sondaggio della Fiorentina di domenica scorsa (in vista di una possibile cessione di Federico Chiesa) non si registrano altri interessamenti in grado di far nascere una trattativa in extremis. Ogni giorno che passa aumenta le possibilità di una permanenza a Napoli da separato in casa per l’ex Ajax, che non rientra nei piani di Gattuso.

A gennaio potrebbero aprirsi per lui nuove opportunità, ma andranno valutate con cura: sono diverse, infatti, le big europee ad aver bussato la porta del suo procuratore per un ingaggio a parametro zero a partire da giugno.

Oltre allo stesso Tottenham, sono pronte a farsi avanti Manchester City, Manchester United, Juventus, PSG e Bayern Monaco, dove milita il suo amico Lewandowski, compagno di Nazionale.

Lusinghe che, ovviamente, rendono più difficoltose eventuali negoziazioni in questi giorni finali di calciomercato. Milik sarà di fronte a un bivio: da un lato, la prospettiva di una stagione ai margini del Napoli. Dall’altro, un futuro in un top-club europeo. La speranza è una sorprendente terza via in extremis…

