Calciomercato Juventus, affare Chiesa | Paratici: “Ecco cosa serve”

Le ultime di calciomercato Juventus si soffermano sull’affare Chiesa e mettono in evidenza le dichiarazioni del Cfo bianconero Fabio Paratici

A margine di un evento, Fabio Paratici non si è sbilanciato sull’affare Chiesa con la Fiorentina: “La Juventus è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore – le parole del Cfo bianconero – Questo è il credo del club, bisogna essere creativi, a maggior ragione in questo momento in cui è difficoltoso comprare e vendere”.

