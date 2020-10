La Juventus punta forte su Federico Chiesa mentre in Inghilterra parlano anche dell’accostamento al Manchester United

Potrebbe essere Federico Chiesa il colpo last minute della Juventus che insiste per l’esterno di proprietà della Fiorentina per il quale c’è ancora da sciogliere il nodo legato alle contropartite tecniche eventuali da inserire nell’affare. Eppure la società di Agnelli non sarebbe l’unica accostata al nome del classe 1997 della nazionale che piace anche in Inghilterra. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Secondo quanto affermato dal ‘Daily Telegraph’ anche il Manchester United, ancora a caccia di un esterno offensivo, avrebbe tentato un assalto senza successo a Federico Chiesa. Il club inglese avrebbe chiesto alla Fiorentina il trasferimento in prestito del figlio d’arte, un approccio chiaramente respinto dalla società toscana presieduta da Commisso.

