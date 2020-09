Mentre continuano i contatti tra Fiorentina e Juventus per Chiesa, i viola provano a riallaciare la trattativa per Milik, in uscita dal Napoli

Dopo giorni di trattative estenuanti, il caso Milik ha vissuto un weekend di pausa e di riflessioni. Il suo entourage continua a lavorare per trovargli una nuova squadra prima della chiusura del mercato, e ieri anche il ds Giuntoli si è definito ottimista su una soluzione positiva della situazione.

Per ora, il Tottenham è l’opzione che genera maggiori speranze. Le riunioni della scorsa settimana sono state positive e gli Spurs si potrebbero rifare avanti mostrando il progetto tecnico che hanno in mente per il giocatore, che (ovviamente) partirebbe alle spalle di Harry Kane nelle gerarchie.

La trattativa resta possibile ma non semplice, e, per questo, non vanno escluse altre piste. Scartato l’Everton (Ancelotti si gode Calvert-Lewin e non ne ha bisogno), nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un nuovo sondaggio della Fiorentina, che potrebbe investire sull’ex Ajax parte delle economie ricavate dall’eventuale cessione di Federico Chiesa alla Juventus, per la quale in queste ore i contatti vanno avanti.

Se trovare un accordo col Napoli non sarebbe complesso, resta però un’incognita il ‘sì’ di Milik, che alla Roma, bonus compresi, avrebbe superato i 5 milioni di euro netti di stipendio annuale. Nel club toscano il più pagato è Franck Ribery, che ne guadagna 4…

