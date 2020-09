Calciomercato Juventus, sprint Chiesa: si chiude, ecco l’offerta definitiva

Calciomercato Juventus, i bianconeri si avvicinano a Chiesa: ecco le cifre dell’affare con la Fiorentina, chiusura in vista

La Juventus pronta all’ultima settimana di mercato in cui tenterà di mettere a segno ancora altre operazioni. Paratici al lavoro in uscita, ma anche in entrata. Il dirigente bianconero deve sia sfoltire la rosa che trovare le risorse per regalare a Pirlo l’ultimo grande colpo. Il preferito, non è un mistero, è Federico Chiesa. Sul giocatore della Fiorentina arrivano conferme e addirittura i bianconeri sarebbero pronti a chiudere l’affare, una volta effettuata la cessione di Douglas Costa e trovato l’accordo per la risoluzione di Khedira. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, con questi soldi in tasca Paratici sarebbe pronto a chiudere presentando a Commisso un’offerta di prestito oneroso a 15 milioni di euro e un riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni. Una via di mezzo tra la richiesta del numero uno viola di circa 70 milioni e la valutazione bianconera di circa 50.

