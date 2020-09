Calciomercato Juventus, Don Balon: c’è Hazard, clamoroso scambio

Dalla Spagna lanciano un possibile clamoroso scambio tra Real Madrid e Juventus che porterebbe Hazard in bianconero

Clamorosa idea di scambio tra Real Madrid e Juventus. A lanciare l’indiscrezione è ‘donbalon.com’, secondo cui il club spagnolo avrebbe deciso di rinunciare ad Eden Hazard pur di rinforzare e ringiovanire il pacchetto difensivo di Zidane. Il fantasista belga non ha mai convinto dal suo arrivo dal Chelsea, bloccato spesso anche da infortuni più o meno gravi.

Così un suo addio non sarebbe un colpo troppo grande da digerire per il Real Madrid, anche perché la prossima estate le ‘merengues’ potrebbero andare all’assalto di Mbappe. Ecco allora che Hazard diventerebe pedina di scambio per rinforzare la difesa del Real. L’idea sarebbe quella di offrirlo alla Juventus per arrivare a de Ligt, difensore bianconero attualmente infortunato. Oltre al belga, i bianconeri potrebbero ricevere anche un conguaglio economico considerata la diversa età dei due calciatori. Operazione che in questo momento sembra da fantacalcio, anche perché Pirlo in difesa numericamente non ha grandi alternative.