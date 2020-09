Sembra sempre più lontano dal Real Madrid il futuro di Marcelo ormai ai margini della rosa di Zidane. La Juventus potrebbe farci un pensierino

Ancora una volta out Marcelo anche questo fine settimana nella sfida vinta a fatica dal Real Madrid sul campo del Real Betis. Il mancino brasiliano, escluso dalla lista dei convocati per un presunto mal di schiena che ha fatto scattare l’allarme, continua quindi a faticare a trovare spazio nella formazione di Zinedine Zidane. Il tecnico francese sembra ormai da tempo avergli preferito il più giovane Mendy che anche col Betis ha offerto una buona prova soprattutto dal punto di vista offensivo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Marcelo dal canto suo non è contento del ruolo secondario che sta iniziando ad assumere nel club della capitale, e nella dirigenza ci sono alcuni dubbi sul suo futuro immediato. Secondo quanto riferito da ‘Don Diario’ Zidane ha sempre fatto affidamento sulla parola del terzino, che poche settimane fa ha confermato all’allenatore di voler continuare a lottare per il posto in squadra, ma iniziano a serpeggiare dubbi. C’è un po’ di timore per una possibile partenza last minute di Marcelo che potrebbe ripercorrere le orme di Navas partito dopo il prestito di Lunin e il duello perso con Courtois. In questo quadro potrebbe farsi ancora viva la Juventus che è alla ricerca di un esterno sinistro. A Torino potrebbe riabbracciare Cristiano Ronaldo.

