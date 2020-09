Calciomercato Juventus, offerta per Correa | La risposta di Lotito

Proposta allettante della Juventus per Joaquin Correa, fantasista di proprietà della Lazio. Arriva la risposta secca di Claudio Lotito

La Juventus di Andrea Pirlo prova ad affondare il colpo per Joaquin Correa, trequartista in grado di ricoprire diversi ruoli in attacco. La proposta dei bianconeri, come riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, consisterebbe in 6 milioni di euro per un prestito biennale oneroso, con l’inserimento di un riscatto obbligatorio per il 2022 a circa 50 milioni. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Stando al quotidiano Lotito avrebbe però detto di ‘no’ rispendendo al mittente l’offerta del club bianconero per il proprio gioiello offensivo. Il ‘Tucu’ è centrale nel progetto di Inzaghi e difficilmente il patron della Lazio cederà. Va inoltre ricordato che Correa ha una clausola da 80 milioni nel proprio contratto.

