Calciomercato Juventus, testa a testa Chiesa-Correa: il punto

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di uno tra Chiesa e Correa: il piano di Paratici per l’ultimo colpo

Ultimi nove giorni di calciomercato, in cui tutte le società proveranno, nonostante le difficoltà di questa sessione, a mettere a segno gli ultimi colpi. Sarà così anche per la Juventus, che ha risolto il rebus del numero 9 con Morata e vuole regalare a Pirlo almeno un altro nuovo innesto. Proprio l’affare realizzato con lo spagnolo traccia la strada per Paratici, che per Chiesa e Correa, gli obiettivi più caldi del momento, vuole concretizzare la stessa strategia. Sia alla Fiorentina che alla Lazio, secondo ‘Tuttosport’, sarà proposto un prestito biennale oneroso da circa 10 milioni di euro, con riscatto finale con ulteriori 40 milioni. L’impressione è che gli sforzi bianconeri si dirigeranno verso chi, tra Commisso e Lotito, dovesse aprire per primo in maniera più decisa. Ma per la Juve sarà importante procedere alla cessione di Douglas Costa, molto seguito in Premier League ma che potrebbe ancora rientrare in qualche scambio (con Draxler o Dembele).

